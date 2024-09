Apel umanitar al Crucii Rosii Sibiu pentru sinistratii din judetele Galati si Vaslui

Societatea Nationala de Cruce Rosie - Filiala Sibiu anunta ca in contextul inundatiilor care au afectat grav mii de gospodarii si persoane din judetele Galati si Vaslui, Institutia Prefectului-Judetul Sibiu, in semn de solidaritate s-a mobilizat si a demarat o actiune de colectare de bunuri si bani in colaborare cu reprezentantii Societatii Nationale de Cruce Rosie - Filiala Sibiu pentru a veni in sprijinul persoanelor sinistrate.Astfel, prin angajatii din institutiile care fac parte din ... citește toată știrea