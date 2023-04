Asociatia Crescatorilor de albine din Romania solicita analizarea posibilitatii de acordare, din fonduri europene, pentru compensarea fermierilor afectati de importiurile din Ucraina, a unor ajutoare pentru sectorul apicol. In plus, ACA mai solicita ca Ministerul Agriculturii sa propuna Comisiei Europene includerea sectorului apicol in alocarea acestor compensatii, intrucat acest sector are de suferit cel putin la fel de mult de pe urma importurilor de miere din Ucraina."Importurile de miere ... citeste toata stirea