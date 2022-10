Aproape 10.000 de sibieni sunt asteptati sa isi schimbe permisul auto in urmatoarele 4 luni

Aproape 10.000 de permise auto trebuie sa fie reinnoite, anunta reprezentantii Serviciului Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Sibiu. Acest lucru trebuie facut in perioada noiembrie 2022 - februarie 2023, cand se estimeaza ca un numar de 9.663 permise urmeaza sa fie reinnoite. Cele mai multe permise au termen in ianuarie 2023: 6.641 de permise. In noiembrie trebuie reinnoite 894 de permise, in decembrie 2022 - 1.024, iar in februarie 2023, un numar de 1.104 permise auto. ... citeste toata stirea