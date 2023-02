Aproape 140 de caini din adapostul din Dealul Gusteritei si-au gasit stapan anul trecut

In ultima vreme, problema cainilor comunitari a fost intens discutata in spatiul public, nu doar in Sibiu, mai ales dupa drama din sectorul 6 al capitalei unde o femeie a fost ucisa de o haita de maidanezi.In municipiul Sibiu, echipele Serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan incearca tot timpul sa indeparteze cainii de pe domeniul public, gazduindu-i apoi in Adapostul construit si gestionat de municipalitate pe Dealul Gusteritei.Acest adapost are o capacitate maxima de 250 ... citeste toata stirea