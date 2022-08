Numarul de cazuri noi de COVID-19 este in scadere in judetul Sibiu. Astfel, in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 194 de cazuri noi de COVID-19, iar numarul total, de la debutul pandemiei este de 86.107 cazuri.In spitalele din Sibiu sunt internate 66 de persoane, din care 16 copii. Treisprezece pacienti adulti ... citeste toata stirea