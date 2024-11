Aproape 2500 de sibieni, diagnosticati cu pneumonie in acest an. Cum putem lupta impotriva bolii

In fiecare an pe 12 noiembrie este marcata Ziua Mondiala a Pneumoniei, un prilej pentru a atrage un semnal de alarma asupra riscurilor la care sunt expusi, in special copiii, varstnicii si pacientii vulnerabili.Tema pentru Ziua Mondiala a Pneumoniei din 2024 este "Sa castigam lupta impotriva pneumoniei", vaccinurile, o igiena adecvata, ce implica spalarea frecventa a mainilor, aerul curat si evitarea zonelor aglomerate, precum si o dieta sanatoasa fiind elementele de baza care ajuta la ... citește toată știrea