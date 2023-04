Frumosi si curiosi, aproape 50 de elevi din clasele a 3-a si a 4-a de la Scoala generala "Aurel Decei" din comuna Gura Raului ne-au vizitat, ieri, la redactie. Insotiti de profesoarele Paraschiva Campean, Sorina Secuiu si Mioara Parean, copiii au dorit sa afle cum functioneaza o redactie, cum se documenteaza redactorii, cum isi aleg subiectele etc, etc, lucruri despre care le-a vorbit directorul ziarului, Mircea Bitu."In "Saptamana altfel"- ne-a spus profesoara Campean- am organizat, pentru ... citeste toata stirea