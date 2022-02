Aproape 500 de sibieni infectati cu SARS-CoV-2 si 7 decese in ultimele 24 de ore, in Sibiu

Numarul sibienilor care au fost diagnosticati cu COVID-19 a crescut in ultimele 24 de ore, fiind raportate 492 de cazuri noi, din care 15 sunt reinfectari. Astfel, de la debutul pandemiei si pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS-CoV-2 un numar de 70.932 de cazuri, din care 70.131 de adulti si 801 la copii.Pana marti au fost declarate vindecate 53.482 de persoane, iar 1.779 de persoane au decedat. In ultimele 24 de ore au fost raportate sapte decese.Marti, la ora ... citeste toata stirea