Aproape 60 000 de vizitatori la Biblioteca ASTRA in decursul acestui an

Biblioteca ASTRA este singura entitate supravietuitoare a istoricei Asociatiuni ASTRA, desfiintata de regimul comunist dupa cel de al Doilea Razboi Mondial. Cunoscuta si apreciata de sibieni, biblioteca a avut in decursul acestui an aproximativ 60 000 de vizitatori prezenti in sedii centrale si filiale, unde sunt organizate periodic tot felul de evenimente.In ceea ce priveste numarul total de utilizatori inscrisi la biblioteca din perioada ianuarie-septembrie, vorbim de peste 25 000