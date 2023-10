In perioada 29 septembrie -1 octombrie, politistii rutieri sibieni au continuat actiunile pe linia prevenirii si combaterii conducerii autovehiculelor de catre soferi aflati sub influenta alcoolului sau a substantelor psihoactive. Au fost constatate 15 infractiuni la regimul circulatiei, au fost retinute 32 de permise de conducere, au fost retrase 53 de certificate de inmatriculare si s-au aplicat 580 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 180.000 de lei."Le reamintim soferilor noile ... citeste toata stirea