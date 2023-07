Judetul Sibiu nu se confrunta, comparativ cu alte zone din tara, cu o rata crescuta a somajului. Chiar daca in luna mai rata somajului a crescut cu 0,13% fata de luna precedenta, situatia nu e una alarmanta, in evidente fiind inregistrati 4.659 someri.Potrivit datelor furnizate de AJOFM Sibiu, mai mult de jumatate din numarul somerilor din judetul Sibiu sunt femei, iar 41% din totalul persoanelor aflate in somaj au doar studii primare sau sunt fara studii."La sfarsitul lunii mai 2023, in ... citeste toata stirea