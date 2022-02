Aproape toate cazurile de COVID-19 din ultimele 24 de ore sunt reinfectari

Din 94 de cazuri de COVID-19 diagnosticate in ultimele 24 de ore 81 au fost reinfectari, potrivit raportului transmis sambata de reprezentantii Prefecturii Sibiu.De la debutul pandemiei si pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS-CoV-2 un numar de 69.381 de persoane, din care 68.591 de adulti si 790 de copii.Pana sambata, au fost vindecate 51.970 de persoane, iar 1.767 de persoane au decedat. In ultimele 24 de ore a decedat un barbat de 68 de ani, vaccinat cu doua ... citeste toata stirea