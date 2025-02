Aproape trei sferturi dintre somerii sibieni provin din mediul rural

Sibiul a inceput anul 2025 cu o rata a somajului de 3%, in crestere usoara fata de luna precedenta, la sfarsitul lunii ianuarie, in evidentele AJOFM Sibiu fiind inregistrati aproape 6000 de someri, dintre care 2.724 femei.Doar 1223 dintre acestia sunt indemnizati, in continuare ponderea somerilor in judetul Sibiu fiind detinuta de persoanele din mediul rural (4.223)."Din totalul de 5.922 persoane inregistrate in evidentele AJOFM Sibiu 1223 erau beneficiare de indemnizatie de somaj, iar 4. ... citește toată știrea