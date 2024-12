Arena Drift 2024: 30 de concurenti s-au intrecut in drifturi pe zapada

Editia din acest an a evenimentului Arena Drift 2024 a demonstrat inca o data succesul si popularitatea acestui concurs unic, desfasurat in parcarea Complexului de schi si agrement Paltinis Arena. Cei 30 de competitori, limitati special pentru a asigura o organizare optima, s-au intrecut pe un traseu marcat, sub privirile a sute de spectatori entuziasmati care au sustinut cu energie fiecare manevra spectaculoasa.Unul dintre aspectele care fac din Arena Drift un eveniment special este ... citește toată știrea