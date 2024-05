Artistii sibieni au dat startul proiectelor educationale si de tineret

Imediat dupa terminarea minivacantei de Pasti, artistii companiei independente Bis Teatru s-au grabit sa dea startul AGENDEI EDUCAEsIONALE a orasului Sibiu.Mai precis, in dimineata zilei de 8 mai, elevii de la Scoala 4 din Sibiu au fost invitati sa descopere similitudini intre basmele romanesti si povestile de pe alt continent (in speta cel african), gratie spectacolului POVESTI AFRICANE, care le are in distributie pe Andrada Grosu si pe actrita de origine ugandeza Shama Leah.Maratonul de ... citește toată știrea