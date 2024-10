Asociatia Administratorilor de Padure, reunita la Sibiu pentru a marca 20 de ani de activitate

Membrii AAPR s-au reunit in aceste zile la Sibiu, context in care au readus in discutie aspecte legate de elaborarea amenajamentelor silvice (planurile de management) si respectarea prevederile acestora. Silvicultura clasica si cea dinamica din Romania au fost abordate in raport cu bunele practici europene. Participantii au facut o deplasare in teren impreuna cu prof univ. Phd. Habil Valeriu-Norocel Nicolescu, de la Universitatea "Transilvania" din Brasov, unde cei peste 140 de participanti au ... citește toată știrea