Asta tesutului, "descusuta" la Muzeul ASTRA din Dumbrava Sibiului

Muzeul ASTRA, institutie ale carei actiuni sunt posibile prin finantarea Consiliului Judetean Sibiu, gazduieste vineri, 27 mai 2022, ora 14.00, un eveniment care marcheaza finalul cursului vocational de initiere in arta tesutului din cadrul proiectului CROSSWARP."Este vorba despre un proiect tip ERASMUS +, Threads crossing the warp in cadrul caruia Muzeul ASTRA are rolul de partener. Vor fi prezenti toti cei 30 de beneficiari si proiectele realizate de acestia in arta tesutului la gherghef si ... citeste toata stirea