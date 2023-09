Banca Nationala a Romaniei a primit o serie de sesizari care semnalau utilizarea numerelor de contact telefonice indicate pe pagina website a BNR (021 313 04 10 sau 021 315 27 50) de catre persoane care pretindeau ca vorbesc din partea BNR, in legatura cu presupuse imprumuturi online facute pe numele celor apelati. Se solicitau date personale, sub diverse pretexte (confirmarea unor cereri de imprumut, stergerea imprumutului din sistem, date de card etc., in functie de raspunsurile date de cel ... citeste toata stirea