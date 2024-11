Ateliere creative si recreative, la Filiala Hipodrom a Bibliotecii ASTRA

Biblioteca AST5RA continua actiunile in cadrul filialelor din oras, de data aceasta, copiii si adultii din Hipodrom fiind chemati sa participe la activitatile creative si recreative organizate aici.Astfel, in luna noiembrie, in fiecare joi, la Filiala Hipodrom a Bibliotecii ASTRA se organizeaza urmatoarele ateliere creative si recreative: in 14 noiembrie, de la ora 17:00 Atelier de origami pentru copii (figurine din hartie), in 21 noiembrie, de la ora 17:00 Atelier de lucru manual pentru ... citește toată știrea