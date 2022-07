Ateliere de olarit si prelucrarea lemnului in Muzeul din Dumbrava, in acest weekend

Muzeul ASTRA, prin programul "Anima ASTRA!", organizeaza in acest sfarsit de saptamana o serie de ateliere mestesugaresti insotite de ghidaje tematice. Se vor reda astfeld etalii din mestesugurile importante pentru lumea rurala dar cu impact si in viata locuitorilor din orasele transilvanene. "In acest weekend, 1-3 iulie (vineri-duminica), doi mesteri vor avea rolurile principale de "storytellers" si in acelasi cadru vor face demonstratii practice in ateliere de olarit plus prelucrare a ... citeste toata stirea