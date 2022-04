Ateliere gastronomice si retete traditionale, la Muzeul ASTRA

Muzeul in Aer Liber din Dumbrava Sibiului ii invita pe sibieni si nu numai sa participe la mai multe ateliere gastronomice, organizate special in Saptamana luminata. Evenimentele se vor desfasura in perioada 26 aprilie - 1 mai, intre orele 10 si 16, la Targul de tara."Sambata si duminica, ingredientul principal folosit la preparate va fi pestele: pastrav, sturion si crap. Prin prepararea pastravului dorim sa valorificam fauna piscicola a raurilor de munte, iar procedeul de afumare cu conuri ... citeste toata stirea