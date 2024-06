Ateliere muzicale, de confectionat jucarii si multe alte activitati pentru cei mici, la Muzeul ASTRA

Nu mai e mult si copiii intra in vacanta. Muzeul ASTRA a pregatit pentru ei, in aceasta luna, activitati si ateliere de confectionat jucarii din lemn sau din panus, de impaslit lana, de modelat lutul, atelierele muzicale, de pictura pe sticla si de descoperire a naturii si chiar o tabara de vara, toate cu scopul de a le ocupa timpul intr-un mod cat mai placut. Toate aceste activitati vor avea loc zilnic, intre orele 10,00 si 18,00, in zona Etno - Tehno - Parc a Muzeului ASTRA.Ce le-a pregatit ... citește toată știrea