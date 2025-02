ATENEsIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN PENTRU SIBIU: GER SI TEMPERATURI SCAZUTE

Interval de valabilitate: 15 - 18 februarieFenomene vizate: vreme rece, nopti si dimineti geroaseZone afectate: nordul, centrul si nord-estul tarii, inclusiv zonele montaneMeteorologii au emis o atentionare de Cod Galben pentru judetul Sibiu, valabila in perioada 15 - 18 februarie, din cauza temperaturilor extrem de scazute. Pe parcursul noptilor si diminetilor, vremea va fi geroasa, in special in nordul, centrul si ... citește toată știrea