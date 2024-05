Atentie, si ursul frecventeza Zona Turistica Valea Avrigului!

Vineri seara, un urs a stricat linistea turistilor si a celor ce au locuinta permanenta in Zona Turistica Valea Avrigului.In jurul orei 21.45, prezenta animalului salbatic a fost anuntata prin numarul unic de urgenta 112, iar in urma acestui anunt, autoritatile au transmis un mesaj de tip RO - Alert: alerta extrema, prin care oamenii au fost sfatuiti sa evite zona, sa ramana in locuinte, sa pastreze distanta fata de animal, sa nu incerce fotografierea sau hranirea acestuia si sa-si protejeze ... citește toată știrea