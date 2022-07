Atentie soferi! Au inceput lucrarile la reteaua de gaz, pe mai multe strazi din Sibiu

La solicitarea societatii detinatoare a retelelor de gaz, Comisia de Circulatie a avizat desfasurarea unor lucrari pe mai multe strazi in urmatoarele luni. Scopul este acela de a inlocui conducta de gaze naturale de presiune redusa si bransamentele acesteia.Interventiile se vor desfasura fara inchiderea traficului, pe urmatoarele strazi, in perioadele avizate:Str. Andrei Saguna: 11 iulie - 5 septembrieStr. Revolutiei: 11 iulie - 10 noiembriePe aleile din zona de blocuri dintre str. C. ... citeste toata stirea