Atmosfera de tara si voie buna la Targul de Ecoturism din Muzeul ASTRA. FOTO-VIDEO

Cea de-a VI-a editie a Targului de Ecoturism a inceput astazi, 17 mai, in zona Targului de Esara si Aleea Pivelor din Muzeul ASTRA. Evenimentul este organizat prin programul "Anii Drumetiei", initiat si finantat de catre Consiliul Judetean Sibiu.Incepand din acest weekend, toti pasionatii de activitati si experiente autentice in aer liber se pot bucura de prezentarea ofertelor de primavara-vara a operatorilor locali din zona turismului sustenabil. De asemenea, sambata, 18 mai, ora 20.30 trupa ... citește toată știrea