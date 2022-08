Au curs amenzile date in trafic, in perioada weekendului

In perioada 17 - 21 august, in intervalul orar 23.00 - 06.00, politistii rutieri sibieni, impreuna cu politisti de ordine publica si specialisti din cadrul R.A.R. Sibiu, au desfasurat ample actiuni pe linia verificarii starii tehnice a autovehiculelor in scopul cresterii gradului de siguranta in trafic.Dat fiind faptul ca starea tehnica a vehiculelor care circula pe drumurile publice reprezinta unul dintre factorii determinanti in prevenirea producerii evenimentelor rutiere, in perioada ... citeste toata stirea