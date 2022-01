Au furat cutia milei din Biserica din curtea Spitalului Judetean

Au uitat de cele sfinte si au fortat usa bisericii din curtea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, de unde au furat banii din cutia milei.Fapta s-a produs in noaptea de 16 spre 17 ianuarie. Politistii sibieni au fost sesizati ca persoane necunoscute au fortat intrarea in lacasul de cult si ar fi sustras o caseta cu bani, cu aproximativ 100 de lei."In urma verificarilor efectuate, caseta a fost gasita in apropierea lacasului, ... citeste toata stirea