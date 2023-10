Mai multe persoane banuite ca ar fi furat 21 de bovine pe care apoi le-au vandut sunt cercetate, dupa ce politistii au efectuat 12 perchezitii in judetele Sibiu, Brasov si Covasna. Prejudiciul este estimat la 29.600 de euro si urmeaza ca anchetatorii sa stabileasca modul in care suspectii actionau.Potrivit unui comunicat transmis de reprezentantii IPJ Sibiu, "La data de 17 octombrie a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Avrig, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe ... citeste toata stirea