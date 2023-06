Joi a debutat etapa I de inscriere in invatamantul prescolar (gradinita). Pentru aceasta etapa, la nivelul judetului Sibiu, sunt disponibile 1.012 locuri la grupa mare, 1.050 locuri la grupa mijlocie si 3.270 locuri la grupa mica.In perioada 15- 30 iunie are loc etapa I de inscriere la gradinita, pe locurile ramase libere dupa perioada de reinscriere. La nivelul municipiului Sibiu sunt disponibile 510 locuri la grupa mare (87 in limba germana), 584 de locuri la grupa mijlocie (116 in limba ... citeste toata stirea