Au inceput primele lucrari pentru Autostrada 13, Sibiu - Fagaras

Primele lucrari pentru viitoarea autostrada ce va lega Sibiul de municipiul Fagaras au fost deja demarate, in apropiere de localitatea Carta. Este vorba despre amenajarile necesare pentru organizarea de santier, cu tot ceea ce implica aceasta: amplasarea containerelor modulare cu dormitoarele, zonele de birouri, zonele de pregatit si servit masa, amenajarea drumurilor de acces/legatura si a zonelor de relaxare, partea de productie/tehnica etc. In zona au fost aduse si primele utilaje care vor ... citește toată știrea