Au mai ramas doua saptamani pentru depunerea dosarelor pentru locuintele ANL

Primaria Sibiu le reaminteste sibienilor care doresc sa primeasca o locuinta ANL si indeplinesc conditiile, ca mai pot depune dosarele pana in 9 decembrie. Cele 44 de locuinte ANL se afla in zona Resita II, pe strada Viitorului."De luni, 18 noiembrie, Primaria Sibiu primeste dosare pentru obtinerea uneia dintre cele 44 de locuinte disponibile in zona Resita II, strada Viitorului, construite de Agentia Nationala pentru Locuinte prin programul national. Astfel, tinerii interesati mai au la ... citește toată știrea