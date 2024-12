Au vrut sa-si faca "dreptate" singuri si au ajuns in arest

Patru barbati din Apoldu de Sus au fost retinuti dupa ce au vrut sa recupereze doua atelaje ce le fusesera confiscate pentru ca fusesera folosite in savarsirea unor fapte ilegale."La data de 4 decembrie a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Miercurea Sibiului, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Saliste, au efectuat 2 perchezitii domiciliare, in localitatea Apoldu de Sus, pentru documentarea activitatii infractionale a unor persoane cercetate penal pentru savarsirea ... citește toată știrea