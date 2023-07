Mega-spectacolele din Piata Mare au loc in 4, 5 si 6 august, in fiecare seara fiind programate productii speciale: "Fuego - Paul Surugiu, Junii Sibiului si invitatii lor" - vineri 4 august, Concert extraordinar sustinut de Andreea Voica si Ansamblul "Timisul" - sambata 5 august, Spectacolul "Tinerete" al Oanei Bozga-Pintea - duminica 6 august.Artisti din noua tari isi dau intalnire la Sibiu, sub semnul folclorului, in 1-7 august 2023. Astfel, cea de-a 48-a editie a Festivalului International ... citeste toata stirea