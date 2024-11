Autoritatile locale din Avrig pregatesc 11 sectii de votare pentru viitoarele alegeri

In scopul organizarii in conditii optime a alegerilor pentru Presedintele Romaniei, respectiv pentru Camera Deputatilor si Senat, autoritatile administratiei publice locale din Avrig au decis infiintarea pe teritoriul administrativ a unui numar de 11 sectii de votare.Astfel, in Avrig, vor functiona sase sectii de votare, la Marsa - 2, iar in satele Bradu, Sacadate si Glamboaca, cate o sectie.In Avrig, sectiile de votare ce vor fi pregatite pentru cele doua scrutinuri importante sunt ... citește toată știrea