Autostrada A1 Sibiu-Pitesti - "A trecut un an si nu vedem niciun rezultat cu adevarat notabil"

Asociatia Pro Infrastructura considera ca lucrarile la Sectiunea 2 a Autostrazii A1 Sibiu-Pitesti sunt mult in urma. La ora actuala, sunt sanse minime ca asocierea Mapa-Cengiz sa respecte termenele prevazute in contract."Pe 7 ianuarie 2024 ne intrebam daca pe Sectiunea 2 a Autostrazii A1 Sibiu-Pitesti incepem si cu sapa, nu doar cu... Mapa. A trecut un an si nu vedem niciun rezultat cu adevarat notabil, nici in teren, nici in birou. Cei 31,33 kilometri in valoare de 4,25 miliarde lei plus TVA ... citește toată știrea