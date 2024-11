Avalansa la Balea Lac. Doi turisti au fost prinsi sub zapada

Doua persoane au fost surprinse de o avalansa produsa in zona Balea Lac. Salvamontistii au intervenit de urgenta si au reusit sa ii salveze pe cei doi turisti care au fost transportati la spital.Avalansa s-a produs in partea superioara a zonei Balea Lac. Cei doi turisti, un barbat si o femeie, intentionau sa urce spre Lacul Capra pentru a campa."Cele doua persoane, o femeie de 49 de ani si un barbat, erau echipate pentru iarna, insa avalansa i-a adus si aruncat peste stanci, oprindu-se in ... citește toată știrea