Presedintele Consiliului Judetean Sibiu, Daniela Cimpean, a anuntat ca Spitalul Clinic Judetean de Urgenta s-a alaturat celor patru centre din Romania in care victimele accidentului vascular cerebral ischemic pot fi tratate prin tehnica trombectomiei mecanice. Unitatea medicala a achizitionat un aparat performant, in valoare de peste 1,5 milioane de euro.Cu aceasta aparatura lucreaza, in prezent, dr. Monica Manisor, care este angajata pe perioada nedeterminata in spital, cu timp partial de