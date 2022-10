"Aventuri in trafic": soferi beti si drogati, fara permis, vitezomani, pe strazile Sibiului

Numarul soferilor care conduc masina desi sunt pericol public nu scade. In fiecare weekend, numarul celor care conduc cu viteza ori fara permis, care se pun la volan dupa ce au consumat alcool, creste.Sambata, dimineata, in jurul orei 04.30, pe DJ 105G, in afara localitatii Racovita, politistii rutieri au oprit pentru control un autoturism la volanul caruia a fost identificat un barbat in varsta de 34 de ani, din localitatea Marsa. Testarea alcoolscopica a soferului a indicat o valoare de 0, ... citeste toata stirea