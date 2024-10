Avertizarea de poluare cu particule in suspensie PM 2.5. E periculos sau nu?

Cititoarea M.I. ne informeaza ca in aplicatia de meteo a aparut, luni, pentru Sibiu, un avertisment privitor la calitatea aerului, pentru ziua de 21 octombrie."Buna ziua, pe telefon scrie ca AQI este acum 154 la Sibiu. Putem fi informati daca este si cat (e) de periculos, care este cauza si ce masuri se iau? In cazul in care mesajul care indica aceasta valoare a AQI este eronat, imi cer scuze".Mesajul avertisment este real. AQI inseamna in engleza "Air Quality Index" - Indexul Calitatii ... citește toată știrea