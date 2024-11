Aviz de la Consiliul Local pentru prestatorii de servicii funerare

Administratia Cimitirului Municipal Sibiu atentioneaza societatile comerciale care presteaza servicii funerare in cimitir ca, pentru a-si putea desfasura in continuare activitatea aici, este necesar sa solicite un aviz din partea Consiliului Local Sibiu, transmite Primaria Municipiului Sibiu. Aceasta conditie obligatorie este impusa de legislatia in domeniu, prin prevederile 7 alin. (1), art.9 alin (1) din HG nr. 741/2016.In caz contrar, legislatia prevede aplicarea unei amenzi de catre ... citește toată știrea