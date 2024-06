Avrigul si avrigenii si-au omagiat inaintasul - "GHEORGHE LAZAR 245"

Parastas de pomenire si flori pentru Lazarul AvriguluiLa orele diminetii, in curtea Bisericii Ortodoxe "Intrarea Domnului in Ierusalim - Sfantul Mare Mucenic Gheorghe" s-a desfasurat primul moment omagial. In fata mormantului lui Gheorghe Lazar, preotii parohiilor ce apartin de acest locas de cult au oficiat un parastas de pomenire a marelui inaintas, momentul fiind urmat de o ceremonie in cadrul careia au depus coroane si buchete de flori reprezentantii autoritatii publice locale (Primaria ... citește toată știrea