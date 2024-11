Baieti hotarati: doi barbati, depistati cu o alcoolemie de peste 1 la mie, la volan

Doi barbati au inceput saptamana "in forta" din punct de vedere al alcoolemiei. Ambii au fost surprinsi in trafic dupa ce au consumat bauturi alcoolice, aparatul etilotest indicand valori de peste 1 la mie. Din fericire, cei doi nu au facut nicio victima umana."La data de 18 noiembrie a.c., in jurul orei 14.30, in municipiul Sibiu, politistii Biroului Rutier Sibiu au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Nicolae Iorga de catre un sibian in varsta de 57 de ani.Testarea ... citește toată știrea