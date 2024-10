Baieti "hotarati" la volan, cu o alcoolemie intre 0,81 si 1,58

Sfarsitul de saptamana a adus "in plasa" politistilor soferi bauti, Cristian, Gusu si Valchid fiind localitatile unde agentii "i-au pescuit" pe conducatorii auto prieteni cu paharul, care aveau alcoolemii cuprinse intre 0,81 si 1,58 mg/l alcool pur in aerul expirat.Potrivit buletinului transmis de reprezentantii IPJ Sibiu "La data de 19 octombrie, in jurul orei 19.00, in localitatea Cristian, politistii Serviciului Rutier Sibiu au oprit pentru control un autoturism condus pe DN 1 de un sibian, ... citește toată știrea