Baionetisti si scobitorile lor, (le)ac de cojocul traficantilor de droguri

Oare cand expectoreaza "strategii" si "proiecte" indreptate impotriva consumului de droguri, baionetistii de la antidrog or fi bagat de seama ca nici macar fumatul nu-l pot tempera si ca arareori vezi pe strada pustani care sa nu pipe, intre doua injuraturi si trei vorbe de cl(o)aca. Or fi bagat? ... Sa-ntreb? Mbine, hai ca-ntreb: ma, oare cand expectoreaza strategii si proiecte indreptate impotriva consumului de droguri, baionetistii de la antidrog or fi bagat de seama ca se duc la razboi cu ... citeste toata stirea