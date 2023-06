Teatrul de Balet Sibiu prezinta vineri, 30 iunie 2023, o a doua reprezentatie a spectacolului "In numele bucuriei", coregrafia Angel Martinez Sanchez, de aceasta data in aer liber. Spectacolul va avea loc in Piata Habermann, de la ora 20:45, iar accesul publicului va fi gratuit. Sub soarele cald de iunie si in vibratia puternica a Festivalului International de Teatru, intreaga cetate a Sibiului devine cel mai colorat, viu, plin de energie si cosmopolit oras din Romania, iar exact asa este si ... citeste toata stirea