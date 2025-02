Bani destinati administrarii fondului forestier al orasului Talmaciu

Pentru finantarea lucrarilor specifice necesare conservarii, regenerarii si accesibilizarii padurilor orasului Talmaciu in anul 2025, au fost constituite fonduri distincte, ce vor fi alimentate cu sume provenite in urma valorificarii materialului lemnos exploatat.Constituirea fondurilor a fost aprobata de Consiliului Local al orasului Talmaciu in cadrul ultimei sedinte ordinare, prin adoptarea Hotararii nr. 9/2025.Conform prevederilor hotararii amintite, pentru constituirea si alimentarea ... citește toată știrea