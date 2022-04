Barbat arestat dupa ce i-a taiat gatul amicului de pahar. A sunat la 112, apoi nu a mai recunoscut nimic

Un sibian de 61 de ani a fost retinut pentru 24 de ore, iar apoi arestat preventiv, fiind acuzat ca si-a ucis amicul de pahar, dupa ce au petrecut impreuna in casa agresorului, inainte de Paste. In data de 25 aprilie, in urma unui apel la 112, un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu s-a sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de omor. Primele ipoteze sunt ca omorul ar fi fost comis, cel mai probabil, vineri, 22 aprilie, cand un sibian de 53 de ani s-a ... citeste toata stirea