Barbat de 32 de ani, din Prahova, disparut din iulie in judetul nostru

Politistii sibieni cauta un barbat in varsta de 32 de ani , care nu a mai putut fi contactat de catre tatal sau.Pe 11 septembrie, IPJ Sibiu a fost sesizat de catre un barbat cu privire la faptul ca, la data de 12 iulie, fiul sau, BAICU ALEXANDRU DANIEL, in varsta de 32 de ani, domiciliat in judetul Prahova, ar fi plecat de la unitatea de cazare din localitatea Apoldu de Sus, judetul Sibiu, intr-o directie necunoscuta, fara a reveni la ... citește toată știrea