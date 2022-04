Barbat de 32 de ani, strivit intre cabina TIR-ului pe care il repara si un stalp de electricitate

Un barbat de 32 de ani este in stare grava, cu multiple fracturi, dupa ce a fost prins intre cabina TIR-ului pe care il repara si un stalp de sustinere a retelei electrice. Accidentul s-a produs marti in localitatea Blajel."Din primele cercetari a rezultat faptul ca soferul unui autotren a oprit ansamblul in afara partii carosabile pentru a remedia o defectiune in partea din fata a cabinei, nu a asigurat ansamblul, iar acesta s-a pus in ... citeste toata stirea